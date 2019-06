Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lkw-Unfall auf der B 10

Wilgartswiesen (ots)

Heute Morgen gegen 06.20 Uhr befuhr ein Sattelzug mit Auflieger die B 10 aus Landau kommend Richtung Pirmasens. In Höhe der Ortsumfahrung Wilgartswiesen geriet der Sattelzug auf der abschüssigen Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab, querte die zweispurige Gegenfahrbahn und prallte in die angrenzenden Schutzplanken. Beim Queren der Gegenfahrbahn mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Glücklicherweise wurden durch den Vorfall weder der 32-jährige Lenker des Sattelzugs noch andere Personen verletzt. Jedoch entstand erheblich Sachschaden. Ins-gesamt wurden rund 160 m Schutzplanken beschädigt. Zudem wurde der Tank des Sattelzuges aufgerissen und eine größere Menge Kraftstoff gelangte in das Erdreich. Derzeit wird an der Unfallstelle Erdreich ausgebaggert und von zwei vorhandenen Fahrspuren Richtung Landau ist die rechte Fahrspur gesperrt. Der Gesamtsachschaden dürfte rund 40.000 Euro betragen. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-916-201

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell