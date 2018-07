BPOLI-WEIL: Betonplatte auf Gleise gelegt - Zeugen gesucht

Lörrach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend am Haltepunkt Lörrach-Dammstraße eine Betonplatte auf die Schienen der Gartenbahn gelegt. Ein Zug der S5, der von Lörrach nach Weil unterwegs war, überfuhr die Platte gegen 20.30 Uhr. Da der Triebfahrzeugführer das Hindernis glücklicherweise rechtzeitig bemerkte, konnte er die Geschwindigkeit so verringern, dass es zu keinem Schaden kam.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sie werden gebeten sich unter Tel.: 07628 8059-0 bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein oder über die kostenfreie Hotline (0800 6 888 000) zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei eindringlich auf die Gefahren hin, die beim Aufenthalt im Gleisbereich und durch solche Aktionen entstehen können. Beim Überfahren der Hindernisse können diese zu tödlichen Geschossen werden und am Bahnsteig wartende Reisende verletzen. Weiterhin sind auch die Zuginsassen erheblich gefährdet, sollte es zu einer Schnellbremsung oder gar Entgleisung kommen.

