BPOLI-WEIL: Unerlaubte Einreisen mittels Güterzug

Freiburg (ots) - Bei der Kontrolle eines Zuges der Rollenden Landstraße am Freiburger Güterbahnhof hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen erneut fünf Personen festgestellt, die auf diesem Weg unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind. Der Zug war im italienischen Novara gestartet und hatte seinen Zielbahnhof in Belgien.

Bei den Personen handelte es sich um zwei Frauen aus Nigeria im Alter von 37 und 40 Jahren, die sich mit ihren ein- und sechsjährigen Kindern auf die lebensgefährliche Reise begeben hatten. Weiterhin befand sich eine unbegleitete 16-jährige Guineerin im Auflieger, die sich den beiden Frauen offenbar in Italien angeschlossen hatte. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen und der weiteren Gefahren, welche eine Fahrt im Güterzug birgt, waren alle Personen wohlauf. Sie äußerten Schutzersuchen. Die Frauen mit ihren beiden Kindern wurden nach Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergleitet. Sie waren einer Eurodac-Recherche zufolge bereits in Italien als Asylsuchende registriert worden. Die 16-Jährige wurde an eine Einrichtung des Jugendamtes übergeben.

