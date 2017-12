POL-GÖ: (753/2017) Brand eines Werttransportfahrzeugs aufgrund technischem Defekt

Göttingen (ots) - Göttingen - Autobahnabfahrt Göttingen / Kasseler Landstraße / Am Kauf Park, Freitag, 22.12.2017, 16:57 Uhr

GÖTTINGEN - Kasseler Landstraße, Am Kauf Park (sie) - Am vorstehenden Ort ist es heute gegen 17:00 Uhr zum Brand eines Wertransport-fahrzeugs gekommen. Als Brandursache ist von einem technischen Defekt auszugehen. Mitarbeiter eines Wertransportunternehmens befuhren die BAB 7, als sie Rauchentwicklung im Motorraum ihres Fahrzeugs bemerkten. Sie verließen daraufhin umgehend die BAB und stoppten ihr Fahrzeug am o.a. Ort. Beim Öffnen der Motorhaube stellten die Fahrzeuginsassen dann bereits eine offene Flammentwicklung fest. Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte stand der Motorraum im Vollbrand. Das Werttransportfahrzeug wurde durch die BF Göttingen abgelöscht. Es entstand Totalschaden an dem Transporter und weiterer Sachschaden an der Fahrbahndecke. Die Gesamtschadenshöhe ist zur Zeit nicht bekannt. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der betroffene Bereich temporär voll gesperrt werden. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

