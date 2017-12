POL-GÖ: (751/2017) Einbruch in Supermarkt - Diebe erbeuten eine größere Menge an Zigaretten

Göttingen (ots) - Duderstadt, Schützenring in der Nacht zur Freitag, 22. Dezember 2017

DUDERSTADT (jan) - Aus einem Einkaufsmarkt im Schützenring in Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.12.17) bei einem Einbruch eine größere Menge an Tabakwaren gestohlen.

Die Täter brachen ersten Erkenntnissen zufolge eine Tür eines leerstehenden Ladens auf, um anschließend in den benachbarten Supermarkt einzudringen. Im Verkaufsbereich eines Kiosks wurden dann die Zigaretten in unbekannter Höhe gestohlen.

Die Polizei in Duderstadt bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05527/98010 zu melden.

