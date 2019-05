Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nissan Qashqai in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Montag, 27.05.2019 wurde zwischen 20.10 Uhr und 23.40 Uhr, ein Pkw auf dem Parkplatz an einer Tanzschule in Koblenz, Im Acker, aufgebrochen. An diesem wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und anschließend aus dem Innenraum eine Geldbörse mit diversen Ausweispapieren und einem geringen Münzgeldbetrag gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

