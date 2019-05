Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenzer Fahrschulbüro Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag, 27.05.2019, in die Büroräume eine Fahrschule in Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring, Ecke Hohenzollernstraße, ein. Diese zogen eine Mülltonne vor eines der Fenster, kletterten auf diese und brachen das Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die im Erdgeschoss gelegenen Büroräume, aus denen ein Möbeltresor, ein geringer Bargeldbetrag, ein Samsung Mobiltelefon sowie ein Laptop gestohlen wurden. Der aufgebrochene Möbeltresor wurde auf einer Parkbank an der Christuskirche aufgefunden. Die Kripo Koblenz bittet um Hinweise an 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell