POL-PPKO: Randalierer in einer Bäckerei...

Am Samstagnachmittag gegen 13:40 Uhr pöbelte ein 35-jähriger Mann aus Koblenz in einer Bäckerei in der Löhrstraße Kunden an und schrie verwirrt umher. Die Polizei kam vor Ort und übergab dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz die offensichtlich verwirrte Person. Im Anschluss wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

