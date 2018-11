POL-NI: Linsburg-Brennender Pkw war zuvor entwendet worden

Nienburg (ots) - (BER)Am Montagmorgen, 26.11.2018, gegen 01.10 Uhr stellte ein Lkw-Fahrer ein brennendes Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 6 in Meinkingsburg fest. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden einen in Vollbrand stehenden VW Caddy mit Dachaufbau vor. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Linsburg konnten nur noch den komplett ausgebrannten VW löschen. Nach bisherigen Ermittlungsstand war der Caddy in der Nacht vom 18. auf den 19.11.2018 vom Gelände des Bauhofes in Diepenau entwendet worden. Möglicherweise hatten die Täter das Fahrzeug benutzt, um die hochwertigen Maschinen und Elektrowerkzeuge abzutransportieren, die sie bei dem Einbruch in die Halle sowie die Büroräume des Bauhofes erbeutet hatten. Allein die entwendeten Gerätschaften stellten einen Wert von weit über 10 000 EUR dar. Zeugenhinweise nehmen die Polizeidienststellen in Nienburg, 05021/97780 sowie in Stolzenau unter 05761/92060 entgegen.

