POL-NI: Nienburg-Unfallflüchtiger beschädigt Leitpfosten, Straßenschilder und eine Laterne

Nienburg (ots) - (BER)Am Samstagvormittag, 24.11.2018, gegen 07:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer die Wölper Straße in Nienburg in Richtung Holtorf (Bundesstraße 215). Nach Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve muss der Fahrer ungefähr in Höhe des dortigen Kindergartens nach links von der Fahrbahn abgekommen sein, war auf den längs der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen geraten und hatte hier insgesamt 5 Leitpfähle, eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrszeichen überfahren. Danach flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Die aufnehmenden Beamten haben einige Fahrzeugteile am Unfallort sichergestellt. Derzeit wird ermittelt, welcher Fahrzeugtyp dafür infrage kommt. Die Ermittler der Polizei in Nienburg hoffen nun, dass es aufgrund der Uhrzeit möglicherweise Zeugen für den Vorfall oder aber Hinweise auf den möglichen Verursacher gibt. Diese werden gebeten, sich unter 05021 / 97780 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

