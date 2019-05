Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brände in der Nacht von Samstag auf Sonntag...

Koblenz (ots)

Gegen 02:00 Uhr brannten in der Herberichstraße in Koblenz insgesamt vier Müllbehälter, welche durch die Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht wurden. Die Polizei nahm vier Strafanzeigen auf. Gegen 03:10 Uhr wurden ein weiterer Brand in der Fritz-Michel-Straße gemeldet. Hier brannte ein abgestelltes Zweirad komplett ab und ein daneben abgestelltes Zweirad wurde erheblich beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Koblenz war im Einsatz und die Polizei nahm den Tatort auf. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Koblenz unter der 0261 102-2911 in Verbindung zu setzen.

