POL-PDKH: Jagdunfall - Jäger schießt sich in die Hand

Seibersbacher Wald (ots) - Am Samstagmorgen fand u. a. im Seibersbacher Wald eine große Treibjagd statt. Einer der beteiligten Jäger, ein 53-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, schoss sich hierbei gegen 10:15 Uhr aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Jagdgewehr in die eigene Hand. Der 53-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Es handelte sich um einen Handdurchschuss. Der Schütze wurde nach einer ersten notärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

