Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung in Koblenz...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 25.05.2019 auf Sonntag, 26.05.2019 kam es gegen 00:25 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Koblenzer Altstadt. Aus einer Personengruppe von zirka 8 Personen heraus wurden zwei Altstadtbesucher zunächst verbal provoziert und dann mit Schlägen und Tritten angegriffen. Dabei erlitt ein Altstadtbesucher leichte Verletzungen. Die Polizei konnte bei den ersten Ermittlungen vor Ort zwei Tatverdächtige in einer Gaststätte ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell