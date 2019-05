Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Jugendliche beleidigten Gast der Kulturfabrik in Koblenz...

Koblenz (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei Koblenz am Samstagabend in die Mayer-Alberti-Straße zur Kulturfabrik gerufen. Eine Gruppe Jugendlicher, insgesamt zirka 15 Personen, beleidigten und schubsten dort einen Mann auf der Straße. So lautete die Meldung an die Polizei. Vor Ort konnten insgesamt fünf Jugendliche angetroffen und kontrollierte werden. Der Sachverhalt ließ sich nicht sofort klären. Durch die Polizeikräfte wurden den fünf Personen Platzverweise erteilt.

