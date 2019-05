Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefahrenstelle an einem Baugerüst...

Koblenz (ots)

Gegen 07:30 Uhr wurde am Samstagmorgen die Koblenzer Polizei in die Gerichtstraße gerufen. In einer Höhe von ungefähr vier Meter wurde eine Warnbake festgestellt, welche an einem Baugerüst befestigt war. Diese gehörte zu der Absicherung der Baustelle und stand ursprünglich auf der Straße vor dem Gerüst. Augenscheinlich bestand die Gefahr, dass die Bake sich vom Gerüst lösen und auf den Gehweg oder die Fahrbahn fallen könnte. Um diese Gefahr abzuwenden musste die Koblenzer Berufsfeuerwehr die Bake wieder abmontieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell