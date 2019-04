Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kfz-Werkstatt in Habichtswald-Ehlen aufgebrochen, Bargeld erbeutet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Kfz- Werkstatt in Habichtswald-Ehlen ein und erbeuteten Bargeld aus einem Büroraum. Mit den Ermittlungen ist die Polizeistation Wolfhagen betraut und bittet nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich zu melden.

Den Einbruch stellte ein Mitarbeiter der Werkstatt in der Straße "Gewerbepark" am Donnerstagmorgen gegen 06:15 Uhr fest. Von den unbekannten Einbrechern fehlte jede Spur. Die Räumlichkeiten wurden am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr durch die Mitarbeiter verlassen. Die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Polizei Kassel stellten schließlich fest, dass die Täter die Tür zur Werkstatt brachial aufgebrochen und eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen haben. Der Schaden an der Tür wird von den Polizisten auf etwa 500 Euro beziffert. Das Werkzeug und das Inventar der Werkstatt interessierten die Einbrecher offensichtlich nicht, da außer dem Bargeld nichts entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Habichtswald-Ehlen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel. 05692/ 98290 oder bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561/ 9100 zu melden.

