Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brennender Mülleimer verursacht Wohnungsbrand, 10.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Mittwochabend brannte es in einer Einzimmerwohnung in der Straße "Am Lossewerk" in Kassel-Bettenhausen. Hausbewohner des Mehrparteienhauses bemerkten gegen 22:30 Uhr den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Auslöser des Brandes war, wie die Feuerwehr Kassel und die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes feststellten, ein brennender Mülleimer in einer Einzimmerwohnung. Es entstand Sachschaden an den Möbeln der betreffenden Wohnung und der Wandverkleidung in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zu weiteren Schäden oder verletzten Person kam es dank der schnellen Mitteilung der Hausbewohner bei der Feuerwehr nicht. Der Bewohner befand sich während des Brandes nicht in seiner Wohnung. Hinweise auf eine vorsätzliche Verursachung oder einen technischen Defekt gibt es nicht, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden nun vom zuständigen Kommissariat 11 der Polizei Kassel geführt.

