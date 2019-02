Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kontrollen in Shisha Bars

Ahaus (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Borken und der Stadt Ahaus:

Kräfte des Hauptzollamtes Münster haben unterstützt durch die Polizei und in Zusammenarbeit mit der Stadt Ahaus und der Feuerwehr am Freitag, 22.02.2019, zwei Shisha-Bars in der Ahauser Innenstadt kontrolliert. Diese gemeinsame Aktion zielte unter anderem darauf, die Einhaltung des Gewerbe- und Baurechts zu überprüfen. Ebenso ging es um mögliche Verstöße gegen zoll- bzw. steuerrechtliche Bestimmungen. Im Fokus der Aktion standen gleichzeitig gaststättenrechtliche Bestimmungen sowie das Nichtraucherschutz- und das Jugendschutzgesetz. Ein weiterer Aspekt galt den Kohlenmonoxid-Werten in den Räumen der beiden Shisha-Bars. Aufgrund festgestellter erhöhter CO-Werte wurden beide Einrichtungen zunächst geräumt und im Anschluss der Maßnahmen durch die Stadt Ahaus nach Belüftung durch die Feuerwehr geschlossen. Zudem wurden steuerrechtliche Verstöße festgestellt. Die Auswertung der Ergebnisse dauert an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle



Telefon: 02861-900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell