Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pärchen klaut Handys: Mann festgenommen und vor Gericht; Hinweise auf flüchtige Frau erbeten

Kassel (ots)

Kassel: Am Dienstagnachmittag kam es in einem Elektronikfachmarkt eines Einkaufszentrums in Kassel-Niederzwehren durch einen 63-Jährigen und eine bislang unbekannte, flüchtige Frau zu einem Ladendiebstahl von mehreren Handys im Wert von über 1.000 Euro. Durch die zuständigen Ermittler werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Identität der mutmaßlichen Täterin geben können. Der 63-Jährige wurde festgenommen und muss sich bereits am heutigen Nachmittag im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens vor Gericht wegen des Diebstahls verantworten.

Den Diebstahl in dem Geschäft in der Frankfurter Straße beobachtete ein Ladendetektiv, der umgehend die Polizei verständigte. Wie er den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West mitteilte, sah er gegen 17:00 Uhr einen Mann und eine Frau im Verkaufsraum, die Handys in einer Damenhandtasche verschwinden ließen. Mit dieser Tasche ging der männliche Dieb zunächst aus dem Geschäft, wurde aber vor dem Elektronikfachmarkt vom Ladendetektiv gestoppt. Wie sich dann herausstellte, war die Tasche für den Diebstahl eigens präpariert. Daher löste das Alarmsystem im Kassenbereich nicht aus. Die weibliche, mutmaßliche Mittäterin flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Detektiv konnte sie folgendermaßen beschrieben werden:

Ca. 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, lange schwarze Haare bis zum Gesäß, südosteuropäisches Aussehen, trug eine schwarze Steppjacke, einen grauen Pullover, dunkelgraue Jeans und weiße Adidas-Sneaker mit schwarzen Streifen.

Da der festgenommene 63-jährige Rumäne keinen festen Wohnsitz hat, findet am heutigen Nachmittag beim Amtsgericht Kassel eine Hauptverhandlung statt. Das beschleunigte Verfahren dient dazu, einen strafrechtlichen Sachverhalt durch die Justiz schnell und effektiv zu verhandeln. Das Ergebnis dieser Verhandlung steht bisher noch aus.

Zeugen, die Hinweise zu der bislang unbekannten Täterin geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561/ 9100 bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West zu melden, die aktuell die Ermittlungen führt.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell