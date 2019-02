POL-ROW: ++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++ Vorfahrt missachtet - zwei junge Autofahrer verletzt ++ Auto kollidiert mit Hund ++ Junge Radfahrerin stürzt - Autofahrer fährt weiter ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Hesedorf/Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Dienstagabend einen 63-jährigen Autofahrer aus dem Nordkreis aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten wurden im Einmündungsbereich Dornhoop/Auf dem Kloster auf einen Wagen aufmerksam, der in Richtung Byhusen unterwegs war. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht: knapp 1 Promille. Der 63-jährige musste im OsteMed Klinikum eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Vorfahrt missachtet - zwei junge Autofahrer verletzt

Bremervörde. Am Dienstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Alte Straße/Ludwigstraße eine 23-jährige Autofahrerin und ein 18-jähriger Fahranfänger, beide aus Bremervörde, verletzt worden. Die junge Frau wollte gegen 16 Uhr mit ihrem Citroen von der Alten Straße nach links in die Ludwigstraße abbiegen. Dabei beachtete sie die Vorfahrt des entgegenkommenden 18-Jährigen mit seinem VW Passat nicht. Beide Unfallbeteiligte zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Durch eines der Fahrzeuge wurde zudem ein Briefkasten und eine Mauer beschädigt. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von über zehntausend Euro aus.

Auto kollidiert mit Hund

Bevern. Bei einem Zusammenstoß mit einem Hund ist ein 29-jähriger Autofahrer aus Bremervörde am Dienstagnachmittag verletzt worden. Der Mann war gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 71 mit seinem Audi in Richtung Zeven unterwegs, als der Vierbeiner von rechts auf die Fahrbahn lief. Der 29-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro. Wie es dem Hund geht, ist derzeit nicht bekannt.

Junge Radfahrerin stürzt - Autofahrer fährt weiter

Rotenburg. Am Dienstagmorgen ist eine 15-jährige Radfahrerin aus Rotenburg bei einem Sturz in der Wittorfer Straße verletzt worden. Die Jugendliche war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Rad auf dem Weg zum Bäcker in die Mühlenstraße, als ein unbekannter Pkw aus einer Grundstücksauffahrt kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 15-Jährige so stark, dass sie dabei zu Fall kam. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht. Der Fahrer setzt anschließend die Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Vorfall nicht bemerkt. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen an der Hand und am Knie zu. Der unbekannte Fahrer wird gebeten, sich unter Telefon 04261/9470 zu melden.

Radfahrerin übersehen

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Königsberger Straße /Fuhrenstraße ist am Dienstagvormittag eine 44-jährige Radfahrerin aus Rotenburg verletzt worden. Die Frau war gegen 9 Uhr auf dem Radweg an der Fuhrenstraße unterwegs. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Rotenburg, die von der Königsberger Straße auf die Fuhrenstraße abbiegen wollte, übersah die vorfahrtberechtigte Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei verletzte sich die 44-Jährige leicht am Knie. Den Sachschaden stuft die Polizei als gering ein.

