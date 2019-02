Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Jugendlicher mit Messer beleidigt Kinder ++ Auffahrunfall mit vier Verletzten ++ Junger Radfahrer will nicht anhalten ++ Kompressoren am Sportplatz gestohlen ++ Vier Bäume abgesägt ++

Rotenburg (ots)

Jugendlicher mit Messer beleidigt Kinder

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr sind drei Kinder im Alter von 10 Jahren in der Großen Gartenstraße von einem bislang noch unbekannten Jugendlichen beleidigt und bedroht worden. Die drei Jungen waren zuvor auf der Straße mit einer jungen Radfahrerin in Streit geraten. Auf diese Situation soll ein 15 bis 18 Jahre alter Jugendlicher zugekommen sein. Er sei etwa 180 cm groß gewesen und habe ein Basecap getragen, unter dem nach vorne blonde Haare herausschauten. Auffällig war auch sein pickliges Gesicht. Der Unbekannte habe die drei Jungen rüde angesprochen und ihnen sagte, dass sie in ihr Land zurückgehen sollen. Dabei habe er ein größeres Messer in seiner Hand gehalten. Eine ältere Frau, die zu dieser Zeit ihren Hund ausführte, soll Zeugin des Vorfalls gewesen sein. Sie wird gebeten, sich unter Telefon 04261/9470 bei der Polizei zu melden.

Auffahrunfall mit vier Verletzten

Elsdorf. Bei einem Auffahrunfall vor dem Kreisverkehr auf der Landesstraße 131 kurz vor der Autobahnauffahrt zur A1 sind am Montagmittag vier Menschen verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Lauenbrück musste gegen 13 Uhr verkehrsbedingt vor dem Kreisel stoppen. Das erkannte eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Stade vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem VW Lupo auf den haltenden VW Tiguan auf. Alle vier Insassen im Tiguan, der 20-jährige Fahrer und drei junge Frauen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu.

Junger Radfahrer will nicht anhalten

Rotenburg. Ohne Licht an ihren Fahrrädern waren am Montagabend drei Jugendliche in der Mühlenstraße unterwegs. Eine Streifenbesatzung der Polizei forderte die jungen Radler auf, stehen zu bleiben. Ein 16-Jähriger schien die Anweisung der Beamten nicht Ernst zu nehmen. Er setzte seine Fahrt einfach fort. Am Kreisverkehr vor der Einfahrt in die Wittorfer Straße wurde er von den Polizisten gestoppt. Der Jugendliche muss sich jetzt wegen des Radfahrens ohne Licht und wegen des Nichtbeachtens von Zeichen und Weisungen der Polizei verantworten.

Kompressoren am Sportplatz gestohlen

Schwitschen. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende am Sportplatz an der Straße Dohrmanns Horst die Tür zum Ballraum aufgebrochen. Dort fanden sie zwei Kompressoren, ein großes und ein kleines Gerät. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Visselhövede unter Telefon 04262/959830.

Vier Bäume abgesägt

Unterstedt. Unbekannte haben in der zurückliegenden Woche in einem Waldstück in der Feldmark vier Bäume gestohlen. Sie sägten zwei Eichen, eine Birke und eine Fichte ab und luden das Holz anschließend auf. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bitte unter Telefon 04261/9470.

Autobahnpolizei hat Handysünder im Visier

Reeßum/A1. Die Autobahnpolizei bleibt Handysündern auf der Hansalinie zwischen Bremen und Hamburg auf den Fersen. Um die Unfallursache Ablenkung auf der Autobahn einzudämmen, nahmen die Beamten am Montag den Verkehr in beide Fahrtrichtungen unter die Lupe. So traf es gegen 15.30 Uhr einen 47-jährigen Kraftfahrer aus Bulgarien. Der Mann lenkte seinen Sattelzug in Richtung Hamburg und hatte dabei sein Handy am Ohr. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens musste er eine Kaution von 125 Euro hinterlegen. Dann durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

