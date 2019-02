Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Zwei Unfallfluchten in der Nacht zum Sonntag ++ Vandalismus auf dem Sportplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven/Aspe. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz des E-Centers an der Straße Zum Hochkamp ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Flüchtigen geben können. Zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr war dort ein grauer VW Passat geparkt. In diesem Zeitraum dürfte der Wagen von einem anderen Fahrzeug, vermutlich mit Anhänger, beschädigt worden sein. Die Polizei sicherte am beschädigten Passat hellblaue Farbspuren. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/93060.

Zwei Unfallfluchten in der Nacht zum Sonntag

Scheeßel. In der Nacht zum Sonntag sind im Ortskern zwei Autos nach Unfallflucht beschädigt worden. Möglicherweise stehen die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung. In der Straße Im Garten dürfte ein unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Veerser Weg im Bereich einer Verschwenkung nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Opel Astra kollidiert sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro. In der gleichen Nacht ereignete sich im Vareler Weg ein ähnlicher Unfall. Ein unbekannter Fahrer kam auch hier mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und krachte gegen einen geparkten VW Polo. Der Sachschaden liegt in diesem Fall bei dreitausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/985050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell