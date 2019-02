POL-ROW: ++ Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugin im roten Kleinwagen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugin im roten Kleinwagen

Sittensen. Nach einer gefährlichen Verkehrssituation, die für eine 71-jährige Radfahrerin aus Sittensen am Dienstagvormittag mit einer Verletzung endete, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach einer noch unbekannten Zeugin des Vorfalls. Ein unbekannter Autofahrer war kurz von 10 Uhr mit seinem braunen VW Kombi in der Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Vor ihm fuhr die 71-jährige Radlerin. Kurz vor der Einmündung in die Straße Wichershoff habe der Fahrer die Frau trotz Gegenverkehr überholt und sei vor ihr stark wiedereingeschert. Um einen Unfall zu vermeiden, habe die Seniorin von ihrem Fahrrad abspringen müssen. Dabei zog sie sich eine leichte Verletzung zu. Einen Zusammenstoß habe es jedoch nicht gegeben. Gesucht wird jetzt eine Frau mittleren Alters, die der Radfahrerin und dem VW Kombi in einem roten Kleinwagen entgegengekommen ist und nach links in die Straße Wichershoff abbiegen wollte. Sie möge sich bitte unter Telefon 04282/594140 melden.

