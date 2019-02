Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Streit um Taxi endet blutig ++

Rotenburg (ots)

Streit um Taxi endet blutig

Stemmen. Bereits am Sonntag, dem 10.02.2019, ist es in Stemmen vor einer Gaststätte an der Großen Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 49-jähriger Gast eines Kohlballs setzte sich gegen 1 Uhr in ein vor der Gaststätte bereitstehendes Taxi. Das missfiel offenbar einem bislang noch unbekannten Mann, der den 49-Jährigen zunächst aus dem Taxi bat. Ausgestiegen, habe er von dem Unbekannten zwei Schläge mit der Faust ins Gesicht erhalten. Dabei zog sich der Angegriffene eine stark blutende Platzwunde zu. Die Verletzung musste durch herbeigerufenen Rettungskräfte vor Ort behandelt werden. Der Täter verließ danach mit dem Taxi das Lokal. Besonders markant seien an dem Täter mehrere Ringe an seiner Hand gewesen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fintel unter 04265/ 1700.

