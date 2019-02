Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Auffahrunfall sorgt für Beeinträchtigung des Verkehrs in Richtung Hamburg ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Auffahrunfall sorgt für Beeinträchtigung des Verkehrs in Richtung Hamburg

Sottrum/A1. Wegen eines Auffahrunfalls, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren, ist es am frühen Montagmorgen auf der Hansalinie in Richtung Hamburg zu erheblichen Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs gekommen. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Aurich musste mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Grundbergsee und Bockel wegen einer Reifenpanne auf den Standstreifen fahren. Ein nachfolgender 65-jähriger Kraftfahrer aus Nordrhein-Westfalen erkannte die abgesicherte Gefahrenstelle kurz vor 7 Uhr vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Sattelzug auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen für den Verkehr in Richtung Hamburg gesperrt werden. Er wird seit dem frühen Morgen über den linken Streifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dadurch kommt es immer noch zu erheblichen Beeinträchtigungen und einem zehn Kilometer langen Rückstau bis zur Anschlussstelle Posthausen. Voraussichtlich werden die Bergungsarbeiten bis 16 Uhr andauern.

