POL-ROW: ++ Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Auto ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Auto

Borchel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 238 zwischen Abbendorf und Borchel ist am Dienstagabend ein 19-jähriger Fahranfänger aus der Samtgemeinde Zeven schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Seat in Richtung Borchel unterwegs, als er im Anschluss an eine leichte Kurve aus ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünbereich geriet. Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. Anschließend überschlug sich der Kleinwagen und blieb auf dem Dach liegen. Der junge Mann wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

