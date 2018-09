POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pärchen verhindert Einbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Nord (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (07.09.2018) einen Mann im Alter von 59 Jahren festgenommen, der im Verdacht steht, einen Einbruchsversuch in einen Handwerksbetrieb unternommen zu haben. Eine 20-jährige Frau und ihr 22-jähriger Freund befanden sich gegen 00.50 Uhr auf dem Heimweg durch die Heilbronner Straße, als sie den 59-Jährigen bemerkten, der sich an der Eingangstür zu einem Handwerksbetrieb zu schaffen machte. Sie sprachen den Mann daraufhin an, was er denn da tue. Dieser erwiderte mit einer fadenscheinigen Ausflucht, setzte sich auf sein Fahrrad und flüchtete. Die junge Frau wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei, welche den Mann kurze Zeit später in der Nähe festnahm. Am Tatort fanden die Beamten später typische Einbruchsspuren. Der deutsche Tatverdächtige wird nun am Freitag (07.09.2018) dem zuständigen Haftrichter mit Antrag auf Erlass eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft vorgeführt.

