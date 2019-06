Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160619-570: Gartenhaus von Dieben ausgeräumt

Marienheide (ots)

Ein graues Fahrrad der Marke Kalkhoff, sechs Angeln und fünf Petroleumlampen der Marke Petromax haben unbekannte bei einem Einbruch in eine Gartenhütte an der Talsperrenstraße in Marienheide Linge erbeutet. Hinweise zu dem Einbruch, der sich zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen (12. - 15. Juni) ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell