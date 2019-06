Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190619-583: Fenster mit Gullideckel eingeworfen

Gummersbach (ots)

Mit einem Gullideckel haben Kriminelle die Glasscheibe der Terrassentür eines Vereinsheims in der Epelstraße eingeworfen. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in das Objekt und ließen Bargeld sowie einen Laptop mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 20:10 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag (18.Juni) eingegrenzt werden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell