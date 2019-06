Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210619-587: Zwei Verletzte bei Motorradunfall auf der Westfalenstraße

Radevormwald (ots)

Zwei Verletzte forderte der Unfall zweier Leichtkrafträder, die gegen 11.30 Uhr am Mittwoch (19. Juni) auf der Westfalenstraße verunglückten. Die beiden Kräder waren etwas versetzt in Richtung Rädereichen gefahren, als es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Die Leichtkrafträder kamen zu Fall, wobei ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstand. Besetzt waren die Kräder mit drei 16-Jährigen aus Radevormwald. Einer der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, ein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der dritte 16-Jährige überstand den Unfall unverletzt; jedoch stellte die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

