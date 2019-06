Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210619-589: Einparkvorgang endete mit hohem Schaden

Gummersbach (ots)

Ein 49-Jähriger aus Gummersbach wollte am Mittwoch (19. Juni) sein Auto auf der La-Roche-sur-Yon-Straße einparken. Der Versuch endete mit drei kaputten Autos und einer beschädigten Hauswand. Gegen 16.00 Uhr hatte der Gummersbacher seinen BMW in einer Parkbucht abstellen wollen. Als das Auto leicht nach vorne rollte, trat der Gummersbacher feste auf das vermeintliche Bremspedal. Dabei traf er jedoch das Gaspedal - der Wagen schoss nach vorne und schob zunächst einen davor parkenden Kleinwagen auf die Fahrbahn, wo er mit einem weiteren PKW zusammenstieß. Die ungewollte Fahrt des 49-Jährigen endet kurz darauf an einer Hauswand, wobei der BMW im Frontbereich komplett zerstört wurde. Daneben zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

