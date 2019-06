Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Werkzeuggeschäft

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum Freitag 07.06.2019 17.00 Uhr bis Dienstag 11.06.2019, 07.50 Uhr, in ein Werkzeuggeschäft in der Friedrichstraße in Betzdorf ein. Die Täter gelangten über ein brachliegendes Wiesengrundstück in den rückwärtigen Gebäudebereich des Geschäftes, legten dort zwei schwere Basaltbrocken als Steighilfe übereinander und hebelten dann ein in ca. 180 cm Höhe gelegenes Fenster im unteren Bereich auf. Sie entwendeten aus einem Büroschrank den dort befestigten Würfeltresor mit Inhalt. Die Täter dürften das Objekt durch das vorgenannte Fenster auch wieder verlassen haben. Im Tresor dürften sich Bargeld, Briefmarken und Paketmarken befunden haben. Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

