Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Gerichtsstr. 32 (ots)

Am Fr., 07.06.19, gegen 13:30 Uhr, parkte ein 55-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Opel Zafira in der Gerichtsstr. und ging einkaufen. Im Laden teilte ihm ein Zeuge mit, dass gerade die Fahrerin eines PKW Toyota im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel seines Fahrzeugs gestoßen sei. Die Fahrerin des PKW habe sich noch umgeschaut, sei aber weitergefahren. Am PKW des 55-Jährigen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Das Kennzeichen des verursachenden Pkw wurde ebenfalls mitgeteilt. Der namentlich nicht bekannte Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

