Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit flüchtigem PKW

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 16.05.2019, gegen 14:55 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Ermesgraben in Schweich, in der Nähe des DM-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer PKW streifte beim Befahren des Fahrweges zwischen den Parkbuchten einen rückwärts ausparkenden VW Polo.

Der Fahrer oder Fahrerin des schwarzen PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Anzeigeerstatterin gab an, dass ein möglicher Zeuge den Verkehrsunfall beobachtet hatte. Eine bisher unbekannte männliche Person hatte sich kurz nach dem Unfall mit der Anzeigeerstatterin unterhalten.

Dieser Zeuge, sowie weitere Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, unter Tel: 0602/9157-0, in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell