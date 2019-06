Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen Mitteilung 11.06.2019 Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Der Geschädigte hatte seinen PKW in der Zeit vom 07.06.2019 zwischen 09:00 - 17:45 Uhr am Ärztehaus in Altenkirchen im Leuzbacher Weg abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er daran einen Schaden im hinteren linken Bereich fest. Das Schadensbild lässt nach bisheriger Bewertung darauf schließen, dass ein bislang Unbekannter mit seinem PKW diesen Schaden beim Ein-/Ausparken verursachte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der am geschädigten Fahrzeug entstandenen Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

