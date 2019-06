Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Gullydeckel entwendet

Mudersbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Gitterabdeckung eines Regenwassereinlaufschachtes in der Mudersbacher Mittelstraße. Bereits am Samstag, den 08.06.2019, in der Zeit von 06:00 bis 09:00 Uhr wurde die Abdeckung aus dem Schacht gehoben und entwendet. Die so entstandene Gefahrenstelle musste vom Bauhof beseitigt werden. Die Polizei in Betzdorf ermittelt wegen Diebstahl und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise werden unter 02741/9260 entgegen genommen.

