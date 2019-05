Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Versuchter Einbruch in Wohn-/ Geschäftshaus

Homberg (ots)

Spangenberg Versuchter Einbruch in Wohn-/ Geschäftshaus Tatzeit: 24.05.2019, 12:45 Uhr bis 25.05.2019, 11:00 Uhr In ein Wohn- und Geschäftshaus in der Frühmessergasse brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagvormittag ein. Sie verursachten hierbei 200,- Euro Sachschaden. Die Täter schlugen mit einem Gerüstfuß ein Fenster im Erdgeschoss ein und öffneten dieses anschließend. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in ein als Lager- und Aufenthaltsraum genutztes Zimmer ein. Hier versuchten sie erfolglos einen Materialschrank aufzubrechen. Die Täter verließen das Haus anschließend wieder durch das geöffnete Fenster, ohne in weitere Räume eingedrungen zu sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen unter Tel.: 05661-70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

