POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher scheitern an Schiebetür

Bergisch Gladbach (ots) - Aufgrund einer Zusatzsicherung an der Terrassentür sind Einbrecher gestern (15.11.) ohne Beute wieder abgezogen.

Der Bewohner des Hauses in der Straße Im Mondsröttchen hatte dieses gestern Vormittag gegen 11.00 Uhr verlassen, zuvor aber Rollläden herunter gelassen und anschließend Türen verschlossen. Als er am Abend gegen 21.00 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand versucht hatte, durch die Terrassentür einzubrechen. Der oder die Täter hatten wohl zunächst versucht die Tür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein Loch in die Glasscheibe. Durch dieses Loch griffen die Unbekannten und drehten den Türgriff herum. Doch sie hatten nicht mit einer Zusatzsicherung gerechnet. Denn durch diese konnten die Diebe die Schiebetüre nicht aufschieben. Daher zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

