POL-RBK: Bergisch Gladbach - Auffahrunfall am Hebborner Kreuz

Bergisch Gladbach (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstagabend (16.11.) eine 59-jährige Bergisch Gladbacherin verletzt worden.

Die Suzuki-Fahrerin war um 19.05 Uhr auf der Odenthaler Straße von Voiswinkel kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampel am Hebborner Kreuz hatte sich ein Rückstau in Richtung Voiswinkel gebildet. Als letztes Fahrzeug hielt eine 54-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Audi. Die 59-Jährige erkannte den stehenden Audi zu spät und fuhr auf.

Die Suzuki-Fahrerin erlitt bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. (rb)

