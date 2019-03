Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geburtstagsparty endet mit Schlägerei

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Schlägerei endete in der Nacht zu Freitag eine Geburtstagsfeier in der Friedenstraße. Die Party fand in einem Lokal statt und es wurde reichlich Alkohol konsumiert. Zu fortgeschrittener Stunde entwickelte sich aus noch unbekannten Gründen ein Streit, der schließlich auf die Straße vor dem Lokal verlagert wurde und darin gipfelte, dass sich etwa zehn Personen prügelten.

Zurück blieben zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren, die bei dem Handgemenge verletzt wurden. Alle anderen Beteiligten waren bis zum Eintreffen der Polizei "verschwunden". Über die Täter konnten oder wollten die beiden Verletzten nichts sagen. Die Klärung des Sachverhalts gestaltete sich insgesamt wegen der starken Alkoholisierung der beiden Opfer und ihrer sprachlichen Schwierigkeiten alles andere als einfach. Die empfohlene Fahrt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus lehnten sie ab. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell