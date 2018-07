POL-PPRP: Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Freitagnachmittag stürzte in der Sternstraße (Friesenheim) ein Mofafahrer, als er beim Linksabbiegen in den Bastenhorstweg eine Notbremsung einleiten musste. Grund hierfür war, dass er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Mercedesfahrers falsch eingeschätzt hatte, der die Sternstraße nach Zeugenangaben mit bis zu 100 km/h befahren haben soll. Der Mercedesfahrer konnte noch ausweichen und ein Überfahren des Mofafahrers verhindern. Obwohl dieser sich durch den Sturz verletzte, hielt der Mercedesfahrer nur kurz an und fuhr dann unerlaubt ohne Angabe seiner Personalien weiter. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der flüchtige Fahrer jedoch ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell