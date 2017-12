POL-PPMZ: Folgenreiche Geburtstagsfeier

Ingelheim am Rhein (ots) -

Am vergangenen Freitag, 22.12.2017, 07.10 Uhr, teilte hier eine besorgte Mutter aus Ingelheim NORD mit, dass ihr Sohn gerade "ausgerastet" sei, unter Alkohol-, vielleicht auch unter Drogenwirkung stehe und sich gerade beruhigt habe. Letzterer konnte von den eingesetzten Beamten in emotionalisiertem Zustand auf einem beschädigten Bett sitzend angetroffen werden. Der 19-Jährige erklärte, er sei in der vergangenen Nacht nach Besuch einer Geburtstagsfeier nach Hause zurückgekehrt. Seine Mutter habe ihm das Betreten der Wohnung verboten, da erzu laut gewesen sei. Gegen 7 Uhr sei er dann wieder zur Wohnung zurück, wo ihn sein älterer Bruder am Hals gepackt habe, dies aus gleichem Grund wie vorher im Beisein der Mutter. Später habe es dann auch einer Auseinandersetzung mit einer Nachbarin gegeben. Diese habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen; dadurch sei er im Gesicht verletzt. Der junge Mann ergänzte, dass er seinerseits die Frau mit der Faust ins Gesicht schlug; diese hatte angeblich versucht, ihn aus der Wohnung "zu schieben". Ein entsprechender Test bei dem Vorgenannten ergab mehr als -1- Promille Atemalkohol; ärztliche Hilfe ist von allen Beteiligten abgelehnt worden. Es wurden drei Strafverfahren eingeleitet.

