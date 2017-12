POL-PPMZ: Drei versuchte Straßenraube in Mainz

55116 Mainz, Bleichenviertel (ots) - Am 23.12.17, in der Zeit von 23.15 Uhr bis 23.55 Uhr kommt es in Mainz im Bereich des Bleichenviertels zu insgesamt drei versuchten Raubdelikten. Alle Geschädigten werden geschlagen und zur Herausgabe Ihres Mobiltelefons aufgefordert, es bleibt jedoch beim Versuch. In allen Fällen soll es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Beschreibung: beide Täter ca.: 23-25 Jahre, 175cm, schwarze Haare 1. Person: Kurze, schwarze Haare und schwarze Jacke 2. Person: ca. 5cm lange, dunkle Haare, bunt gemusterte Jacke. Hinweise bitte an die Polizei Mainz.

