Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 23.06.19 - 594: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Lindlar-Bruch

Lindlar (ots)

Ein 52-jähriger kam mit seinem Auto aus einem untergeordneten Waldweg in Höhe des Klärwerks in Lindlar-Bruch und fuhr auf die L 284. Ein auf der Landstraße bevorrechtigt fahrender 30-jähriger Motorradfahrer aus Solingen fuhr, von Hartegasse kommend in Richtung Hommerich, seitlich in den PKW. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Es kam nicht zu größeren Verkehrsstörungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell