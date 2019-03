Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 09.03.2019, um 18:55 Uhr, befuhr eine 30-jährige Hürtherin die Wendelinusstraße vom Oberdorf in Richtung Unterdorf. An der Einfahrt ins Unterdorf musste sie an der Fahrbahnverengung warten. Dabei fuhr ihr ein 48-jähriger Autofahrer aus Nideggen hinten auf. Der 48-jährige Nideggener bat darum den Verkehrsunfall ohne Polizei aufzunehmen. Die 30-jährige Hürtherin rief ihren Ehemann hinzu, der Polizeibeamter ist. Zusammen stellte man Alkoholgeruch bei dem 48-jährigen Nideggener fest. Als man ihm sagte, dass der Unfall polizeilich aufgenommen werden sollte und man selber Polizeibeamter sei, wollte der 48-jährige Nideggener zu Fuß flüchten. Dies wurde professionell verhindert und der 48-jährige Nideggener konnte trotz Widerstands bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Streifenwagens festgehalten werden. Er hatte 1,52 Promille Alkohol in der Atemluft und den Führerschein hatte er schon vor längerer Zeit abgeben müssen. Die 30-jährige Hürtherin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell