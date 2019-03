Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (09. März) kam es auf der Holzstraße (L496) in Frechen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 16:00 Uhr fuhren ein 48-jähriger Frechener und seine Beifahrerin mit ihrem Auto die Holzstraße in Richtung Köln. Er bremste seinen PKW ab und wartete hinter anderen Fahrzeugen an einer roten Ampel. Ein 47-jähriger Frechener fuhr auf der Holzstraße in die gleiche Richtung. Nach eigenen Angaben konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug des 48 Jährigen auf. Die 48-jährige Beifahrerin aus Frechen erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen.

