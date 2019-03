Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einem schwerverletzten Motorradfahrer - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Landesstraße 163 wurde zwecks Verkehrsunfallaufnahme für fünf Stunden gesperrt. Am 8. März 2019, um 16:10 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Hürther Motorradfahrer die Landesstraße 163 in Richtung Horrem. Verkehrsbedingt musste der Motorradfahrer kurz vor Kerpen-Horrem bremsen. Der hinter ihm fahrende 78-jährige Kerpener Autofahrer fuhr ihm hinten auf. Dadurch stürzte der Motorradfahrer und rutschte auf die Gegenfahrbahn in ein ihm entgegenkommendes Auto. Der 78-jährige Autofahrer fuhr weiter und beschädigte noch ein weiteres vor ihm fahrendes Auto einer 38-jährigen Kerpenerin. Auf Grund der schon vor dem Verkehrsunfall von Zeugen beobachteten Fahrweise und dem verursachten Verkehrsunfall bestanden Zweifel an der Fahrtaugllichkeit des 78-jährigen Autofahrers. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Motorradfahrer war schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankehaus gebracht. Die Landesstraße 163 war für die Unfallaufnahme für fünf Stunden gesperrt. (sm)

