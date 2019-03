Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190308-4: Räuber flüchtete - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein etwa 18 Jahre alter Mann raubte Kopfhörer eines 12-Jährigen und drohte ihm Schläge an.

Der 12-Jährige befand sich am Donnerstag (07. März) um 17:00 Uhr unterhalb des Parkplatzes an der Synagoge, als ihn ein Unbekannter an den Armen festhielt und angab, ihn zu durchsuchen. Er nahm ein paar Ohrhörer aus der Innentasche der Jacke und steckte sie ein. Der 12-Jährige forderte die Herausgabe seiner Sachen, worauf ihm der Täter Schläge androhte und in Richtung Johann-Schmitz-Platz flüchtete.

Er war 17 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hatte schwarze Haare. Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52 0 an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen. (bm)

