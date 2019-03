POL-REK: 190308-2: Freilaufender Hund verursachte Verkehrsunfall - Erftstadt

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei sucht zur Klärung eines Verkehrsunfalles den oder die Halterin eines vermutlich verletzten Hundes.

Am Samstag (23. Februar) fuhr eine 36-jährige Autofahrerin um 11:35 Uhr in Niederberg über die Verbindungsstraße nach Friesheim. Auf der Zülpicher Straße kurz vor Friesheim überquerte in einer langgezogenen Rechtskurve an einer Einmündung, die zu einer Scheune führt, ein Hund die Straße. Die Fahrerin wich aus und bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Wagen stieß frontal gegen den Hund, der dabei vermutlich verletzt worden ist. Er rannte nach Friesheim davon. Eine Absuche und eine Befragung von Anwohnern verliefen erfolglos. Der Michlingshund hatte weiß-braunes Fell, war langbeinig und hatte eine geschätzte Schulterhöhe von etwa 40 Zentimetern. Zur Unfallzeit trug er ein rotes Geschirr ohne Leine. Am Wagen entstand ein Sachschaden, den die Fahrerin bei der Polizei zur Anzeige brachte. Das Verkehrskommissariat sucht mit dieser Meldung den oder die Halterin des Hundes. Er oder sie wird gebeten, sich unter 02233 52 0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (bm)

