Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Osterfeuer Reitland Tausende feiern rund um das Osterfeuer in Reitland

Delmenhorst (ots)

Osterfeuer Reitland Tausende feiern rund um das Osterfeuer in Reitland 26937 Stadland, OT Reitland 21./22.04.2019

Am 21.04.2019 wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Reitland das alljährliche Osterfeuer in der Ortschaft Reitland veranstaltet. Bei bestem Wetter machten sich zahlreiche Menschen auf den Weg zu dem Osterfeuer in der Gemeinde Stadland. Die Polizei schätzt das Besucheraufkommen auf ca. 3000 Personen, die auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden anreisten. Hierbei sei zu erwähnen, dass die durch die Feuerwehr organisierten und zur Verfügung gestellten Shuttle-Busse durch die Besucher gut angenommen wurden. Ein sicherer An-und Abtransport der Feiernden konnte so gewährleistet werden. Zudem konnten dieses Jahr aufgrund der trockenen Witterung die anliegenden Weiden als Parkmöglichkeiten für die Anreisenden genutzt werden. Beste Voraussetzungen somit für einen problemlosen Zuwegungsverkehr.

Der überwiegende Teil der Besucher feierte friedlich bei ausgelassener Stimmung bis in den Ostermontag hinein. Während der Veranstaltung wurden durch die Polizei veranstaltungstypische Straftaten verzeichnet, die im Rahmen weiterer polizeilicher Ermittlungen aufgearbeitet werden.

